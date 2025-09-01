إعلان

شبورة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المسيطرة

04:00 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025
كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المسيطرة اليوم الاثنين، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: يسود استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضاف البيان: يعم طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على اغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

ولفت البيان إلى تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من والي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتوقعت الهيئة وجود اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس وسرعة الرياح من (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2.5) متر.

ورصدت الهيئة وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من نشطة من جنوب محافظة الوادي الجديد.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة
