كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

النقل: بدء استخراج اشتراكات الأتوبيس الترددي لطلاب المدارس والجامعات 1 سبتمبر

في إطار خطة وزارة النقل لإنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومع بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي. BRT للجمهور منذ 1 يونيو 2025،

للتفاصيل.. اضغط هنا

أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة عامل نظافة أثناء تأدية عمله بالشرقية (صور)

في صباح اليوم السبت، استيقظ عامل النظافة العم سعيد محمد عبد الحميد السيد عابدين لممارسة عمله المعتاد في حي ثان الزقازيق، يرفع القمامة وينظف الشوارع، غير مدرك أن هذه ستكون أنفاسه الأخيرة، حيث وافته المنية فجأة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تطورات طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: سحب رعدية وارتفاع تدريجي في الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال متابعة صور الأقمار الصناعية، ظهور السحب على طول سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب الصعيد، مع بداية تكاثر السحب الرعدية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

التنمية المحلية: انطلاق الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بدء تنفيذ الموجة السابعة والعشرين من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية اليوم السبت وذلك خلال الفترة من 9/8/2025 وحتى 24/10/2025 وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لكل أشكال التعديات ومخالفات البناء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

شيخ الأزهر يوجه بتوفير الرعاية لطلاب مدرسة "الإمام الطيب لحفظ القرآن وتجويده"

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم السبت بمشيخة الأزهر، مجموعة من الطلاب الوافدين الدارسين بمدرسة (الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده)، بحضور الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، وعددٍ من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تبدأ من 38 إلى 100 ألف جنيه.. مصروفات الجامعة الصينية وأقساط الرسوم 2025

أعلنت الجامعة المصرية- الصينية المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد بتنسيق الجامعات الخاصة 2025- 2026، والتي تبدأ من 38 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه سنويًّا، حسب طبيعة وتخصص كل كلية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"الثقافة" تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "المليون كتاب"

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن تشجيع القراءة ودعم محبيها يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، إيمانًا بدور الثقافة في بناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تنسيق الجامعات 2025.. شروط وأوراق التحويل لكليات جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، فتح باب قبول طلبات تحويلات الطلاب إلى كليات جامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد 2025/2026، اعتبارًا من الأحد 24 أغسطس 2025 ولمدة أسبوعين فقط لجميع أنواع التحويلات، على أن يمتد قبول طلبات التحويلات لطلاب البرامج الخاصة أسبوعين إضافيين، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات جامعة القاهرة على الرابط: اضغط هنا

للتفاصيل.. اضغط هنا

وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات قرار الاحتلال الغاشم باحتلال قطاع غزة والاستيلاء الكامل على أراضيه، مؤكدا أن هذا القرار الجائر يمثل دليلا دامغا على أن الاحتلال إنما يسعى إلى محو فلسطين من الوجود، وطمس معالمها من خريطة العالم، وابتلاع ما تبقى من أرضها بقوة السلاح والإرهاب.

للتفاصيل.. اضغط هنا

جامعة القاهرة تكشف حقيقة وفاة طبيبة بـ"قصر العيني" نتيجة ضغط العمل

نعت جامعة القاهرة، ببالغ الحزن والأسى الطبيبة سلمى محمد حبيش بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والتي كانت تقضي فترة الامتياز بكلية طب قصر العيني، ووافتها المنية مساء أمس.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، هاكان فيدان، وزير خارجية جمهورية تركيا، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس الوزراء يوجه بالاهتمام بشكاوى تداعيات ارتفاع الحرارة في بعض الفترات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يوليو 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

للتفاصيل.. اضغط هنا