مكتب التمثيل العمالي بالرياض يطلق تطبيقًا رقميًا لخدمة الجالية المصرية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن مكتب التمثيل العمالي في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة المستشار العمالي محمد عليان، عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد مصمم خصيصًا لتقديم خدمات متكاملة للعاملين والجالية المصرية المقيمة في المملكة، وذلك بأسلوب أكثر سرعة وكفاءة، مواكبًا للتطورات الرقمية في تقديم الخدمات الحكومية.

وأوضح المكتب، أن التطبيق الجديد تم دمجه مع التطبيق الخاص بالقنصلية المصرية بالرياض، ليتيح قناة تواصل إلكتروني مباشرة مع المصريين المقيمين، على مدار 24 ساعة يوميًا، بما يضمن سرعة الرد على جميع الاستفسارات، وإنجاز المعاملات المختلفة في وقت قياسي، إضافة إلى توفير خدمات إرشادية وتوعوية شاملة تتعلق بالحقوق والواجبات الخاصة بالعاملين المصريين.

ويشمل التطبيق كذلك آليات لتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية والفنية، فضلًا عن تقديم الدعم الفني اللازم للمستخدمين، بما يضمن التعامل مع أي عقبات قد تواجههم خلال استخدام الخدمة.

كما يتضمن النظام الجديد ميزة إعداد تقارير تقييم دورية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل المصرية، بما يسهم في تعزيز كفاءة التواصل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجالية المصرية في المملكة.

وأكد مكتب التمثيل العمالي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج، وضمان توفير قنوات اتصال حديثة وفعالة، تعكس الاهتمام الرسمي برعاية شؤونهم وتلبية احتياجاتهم.

