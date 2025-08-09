كتب- محمد نصار:

كشفت الدكتور ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أنه بحلول الجمعة 8 أغسطس 2025 بدأ العد التنازلي نحو واحدة من أروع الظواهر الفلكية التي ستزين سماء السعودية والوطن العربي هذا العام وهي ظاهرة الخسوف الكلي للقمر المنتظر حدوثها في 7 سبتمبر 2025.

وقال "أبو زاهرة"، في بيان: خلال هذا الحدث سيغوص القمر تدريجيًا في ظل الأرض حتى يختفي ضوءه تمامًا متحولًا إلى لون أحمر نحاسي أو برتقالي في مشهد يخطف الأنفاس.

وأضاف: يحدث هذا النوع من الخسوف عندما يكون القمر في طور البدر الكامل ويقع مباشرة في المنطقة المظلمة من ظل الأرض.

وأشار إلى أن من المتوقع أن تكون ظروف الرصد ممتازة في معظم مناطق السعودية والمنطقة العربية حيث يمكن الاستمتاع بالمشاهدة بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات والكاميرات الفلكية لالتقاط صور فريدة.

