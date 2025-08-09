"100 يوم صحة" تُقدم 37 مليونًا و814 ألف خدمة مجانية خلال 24 يومًا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 37 مليونًا و814 ألفًا و233 خدمة طبية مجانية خلال 24 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة "100 يوم صحة"، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الخميس، مليون و545 ألفًا و445 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدِّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دورٌ تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة 565 ألفًا و603 خدمات من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال "عبد الغفار"، إن حملة "100 يوم صحة" قدّمت 411 ألفًا و455 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 66 ألفًا و148 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 37 ألفًا و477 خدمة.

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن الحملة قدّمت 50 ألفًا و618 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية "صحتك سعادة" 10 آلاف و282 خدمة، كما قدّمت الحملة 203 آلاف و712 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف "عبد الغفار"، أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و482 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 93 ألفًا و848 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب إجراء 2440 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 13 ألفًا و924 خدمة.

وتابع "عبد الغفار"، أن حملة "100 يوم صحة" قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ84 ألفًا و456 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

