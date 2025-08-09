حدث منتصف الليل| موعد إعلان نتائج الشيوخ.. وموجة حارة تضرب البلاد

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قدم النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التحية لرجال وزارة الداخلية، على ما قاموا به للتصدي للجرائم التي يرتكبها البعض عبر منصة "التيك توك".

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، بمسرح التلفزيون المصري بماسبيرو; للإعلان عن النتيجة النهائية الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد .

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن إنطلاق فعاليات العام التدريبي الجديد 2025/2026 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بداية من الأحد الموافق 10 أغسطس 2025 ، وذلك في إطار دعم الوزارة المستمر لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية في مختلف المحافظات.

نفذ قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، حملة للتخلص من المخلفات الصلبة والتوعية بمحمية نبق الطبيعية من خلال الإدارة العامة لمحميات سيناء بالتعاون مع مجلس مدينة ذهب.

قال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، إن آية الصيد في سورة المائدة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ"، هي كنز من كنوز الإعجاز البياني والبلاغة الربانية التي تعلو على طاقة البشر.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، يتضمن توجيهات جديدة بشأن خطة التنمية المهنية للمعلمين، والتي تنفذها الإدارة المركزية للتعليم العام، وتركز في المرحلة الحالية على دعم معلمي اللغة العربية في مدارس التعليم الابتدائي.