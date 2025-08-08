كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن بدء المرحلة التحضيرية لمشروع محور الإخلاص، والذي يشمل أعمال الرفع المساحي وتنسيق المرافق تمهيدًا لبدء التنفيذ.

ويمتد المحور بطول 5 كيلومترات، ويربط بين طريق المريوطية ومحور الفريق كمال عامر، ليكون إضافة استراتيجية لشبكة الطرق بالمحافظة.

ما أهمية المحور لسكان الجيزة؟

المحور الذي طال انتظاره لسنوات، يعد بمثابة هدية لأهالي أحياء الطالبية والعمرانية والهرم، حيث سيسهم بشكل كبير في تخفيف الكثافات المرورية على الطرق القائمة، خاصة طريق العروبة ومحور محمد أنور السادات (ترسا)، مما ينعكس إيجابيًا على زمن الرحلات وحركة النقل داخل المحافظة.

تفاصيل الأعمال الهندسية

اطلع المحافظ، خلال جولة ميدانية، على الرسومات الهندسية التي تحدد مسار المحور من المريوطية حتى محور الفريق كمال عامر، مؤكدًا انطلاق المرحلة الأولى بطول 3 كيلومترات، تشمل أعمال المجسات الهندسية والرصف مع الالتزام بالمناسيب الفنية.

كما وجه بضرورة إزالة المخلفات والقمامة من الجزء المغطى من مصرف الإخلاص، وتطوير الجزيرة الوسطى، وإنشاء الدورانات اللازمة لضمان سيولة مرورية عالية.

والمشروع ليس مجرد طريق جديد، بل يمثل جزءًا من خطة أوسع لتطوير البنية التحتية الداخلية بالمحافظة، ورفع كفاءة الشبكة المرورية، بما يعزز التنمية العمرانية والاقتصادية في المنطقة، ويُتوقع أن يساهم المحور في جذب الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة لسكان الأحياء المستفيدة.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار وانكسار الموجة الحارة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد زعم سيدة انتسابها لعائلة مبارك.. ما عقوبة انتحال الشخصية؟

أبرزها حجر رشيد ورأس نفرتيتي.. توضيح من وزير السياحة بشأن عودة الآثار المنهوبة

إيفا فارما تستورد قلم مونجارو لمكافحة السمنة والسكري في مصر