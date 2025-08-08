قائمة الإجازات المتبقية في 2025 للقطاعين العام والخاص

كتب- محمد أبو بكر:

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن عن قائمة الإجازات المتبقية في 2025، وذلك لعدة أسباب، منها التخطيط للرحلات العائلية أو تنظيم أوقات العمل والالتزامات المهنية، خاصة مع اقتراب انتهاء إجازات العام الحالي.

قائمة الإجازات المتبقية خلال العام الحالي 2025

يستعرض "مصراوي"، قائمة الإجازات المتبقية خلال العام الحالي 2025، كما يلي:

4 سبتمبر.. إجازة المولد النبوي الشريف

يهتم عدد كبير من الموظفين في القطاعين العام والخاص بمعرفة موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025، في وذلك إطار اهتمام المواطنين بمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية وترتيب أوقاتهم.

ووفقًا لما أعلنته رئاسة الجمهورية في أجندة العطلات الرسمية، فإن موعد إجازة المولد النبوي 2025 سيكون يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، والذي يتزامن مع 12 ربيع الأول 1447 هجريًا.

وتُمنح هذه الإجازة كعطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالقطاعين العام والخاص.

وتُعد هذه المناسبة من أبرز الأعياد الدينية التي تحظى بتقدير كبير لدى المصريين، حيث تُقام خلالها فعاليات دينية وثقافية تعكس مشاعر الحب والتقدير للرسول الكريم محمد ﷺ، وتؤكد على تمسك المجتمع المصري بقيمه وتقاليده الإسلامية.

إجازة ذكرى نصر أكتوبر

كما تتضمن الإجازات المتبقية في عام 2025، يوم الاثنين 6 أكتوبر، الذي يصادف الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد عام 1973، حين استعادت القوات المسلحة المصرية الأرض والعزة في واحدة من أعظم معارك القرن العشرين.

وعادةً ما تصدر رئاسة مجلس الوزراء القرار النهائي بخصوص موعد العطلات الرسمية قبيل كل مناسبة،

وتشهد بعض المناسبات ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس ضمن سياسة توحيد الإجازات الأسبوعية، خاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.