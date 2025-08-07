كتب- محمد أبو بكر:



شهدت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.



يأتي ذلك؛ في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.



وقع الاتفاق من جانب شركة الريف المصري الجديد، اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومن جانب مركز البحوث الزراعية كل من الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس المركز، والدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين ورئيس مجلس إدارة وحدة الأنشطة الإنتاجية.



وينص البروتوكول على منح شركة الريف المصري الجديد الحق الحصري في إنتاج بذور هجين الخضر (تقاوي خيار "حورس") داخل المزرعة التجريبية بمنطقة المُغرة – إحدى مناطق المشروع القومي – على أن يتم الإنتاج تحت إشراف فني مباشر من معهد بحوث البساتين التابع للمركز.



مدة البروتوكول وشروط الإنتاج



يمتد سريان البروتوكول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويُمنع خلال هذه الفترة منح الحق في إنتاج هذا الهجين لأي جهة أخرى دون موافقة كتابية مسبقة من شركة تنمية الريف المصري الجديد، تأكيدًا على حصرية الاتفاق وتفرد الشركة بالإنتاج خلال مدة التعاقد.



وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن البروتوكول يمثل ترجمة عملية لرؤية الشركة في تحويل إمكانيات المشروع القومي إلى قاعدة داعمة للزراعة المصرية، عبر توفير تقاوي محلية معتمدة تلبي الاحتياج المحلي وتُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتوطين إنتاج التقاوي داخل مصر.



وأضاف أن هذا التعاون يعكس شراكة ناجحة بين القطاع التنفيذي والمراكز البحثية المتخصصة، نحو تنمية زراعية متكاملة ومستدامة، مؤكدًا أن المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان يمثل أحد أبرز أولويات الدولة في دعم قطاعي الزراعة والأمن الغذائي.



من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبد العظيم أن نقل نتائج الأبحاث من المختبر إلى الحقول هو الهدف الحقيقي للمركز، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يترجم سنين من الجهود البحثية لتطوير "خيار حورس"، بما يضمن وصوله إلى المزارعين في مختلف أنحاء مصر.



بينما أشار الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين، إلى أن "هجين خيار حورس" يتميز بإنتاجيته العالية وعمر ثماره الطويل، وهو نتاج خالص لأبحاث مصرية، مؤكدًا التزام المعهد بتوفير شتلات آباء الهجين المطلوبة للشركة في توقيتات الزراعة المختلفة على مدار العام، مع المساهمة في تسويق الإنتاج طبقًا لبنود العقد.







