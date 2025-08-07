شديد الحرارة بهذه المناطق.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، أن طقس الـ6 أيام المقبلة يشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة منها ارتفاع درجات الحرارة .

حالة الطقس الجمعة 8 أغسطس 2025

أفادت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الجمعة 8 أغسطس 2025، طقس حار رطب نهاراً على أغلب أنحاء البلاد ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد. مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وبينت الهيئة، أن حالة الطقس الجمعة المقبلة تشهد سبورة مائية صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى نشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اعتباراً من السبت 9 أغسطس 2025

قالت "الأرصاد"، إنه اعتباراً من السبت 9 أغسطس 2025، تشهد حالة الطقس، ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على:

السواحل الشمالية: (33) درجة.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: (36) درجة.

جنوب البلاد: (44) درجة.

أضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس السبت 9 أغسطس 2025، تشهد شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس اعتباراً من الأحد المقبل 10 أغسطس 2025،

أشارت "الأرصاد"، إلى أنه اعتباراً من الأحد المقبل 10 أغسطس 2025، تشهد البلاد فرص أمطار متفاوتة الشدة: على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وتابعت "الهيئة": سوف نوافيكم بتفاصيل الحالة الجوية عند ثبوت خرائط الطقس، ويرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمنطقة:

الجمعة 08 أغسطس:

القاهرة والوجه البحري: 35.

السواحل الشمالية: 31.

شمال الصعيد: 37.

جنوب الصعيد: 42.

السبت 09 أغسطس:

القاهرة والوجه البحري: 36.

السواحل الشمالية: 32.

شمال الصعيد: 38.

جنوب الصعيد: 43.

الأحد 10 أغسطس:

القاهرة والوجه البحري: 37.

السواحل الشمالية: 33.

شمال الصعيد: 40.

جنوب الصعيد: 44.

الاثنين 11 أغسطس:

القاهرة والوجه البحري: 37.

السواحل الشمالية: 36.

شمال الصعيد: 42.

جنوب الصعيد: 45.

الثلاثاء 12 أغسطس:

القاهرة والوجه البحري: 38.

السواحل الشمالية: 36.

شمال الصعيد: 42.

جنوب الصعيد: 46.

