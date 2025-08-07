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"المتحدة" متمنية الشفاء العاجل لمحمد منير: سيعود مضيئًا للحفلات الكبرى

12:33 ص الخميس 07 أغسطس 2025

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للفنان الكبير محمد منير، رمز الغناء المصري والعربي، وصاحب البصمة الاستثنائية في وجدان ملايين المحبين داخل مصر وخارجها.

وأكدت الشركة أن الفنان الكبير محمد منير، الذي أثرى الساحة الفنية بإبداعه الفريد وصوته الذي عبر الحدود والأجيال، سيظل دائمًا في قلوب جمهوره، مشيرة إلى أنها على ثقة بأنه سيتجاوز هذه الوعكة الصحية ليعود كما عهدناه، متألقًا على المسارح، ومضيئًا للحفلات الكبرى التي طالما جمعت حوله محبيه في كل مكان.

وتابعت:"خالص الدعاء لـ”الكينج” بالشفاء العاجل، ليعود قريبًا إلى جمهوره ومحبيه، ويواصل رحلته الفنية التي تمثل أحد أعمدة القوة الناعمة لمصر والعالم العربي".

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محمد منير المتحدة للخدمات الإعلامية
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