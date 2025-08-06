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مدبولي: نُعد تصورًا دقيقًا لرؤية مصر حتى عام 2030

06:15 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة تضيع حاليًا تصورًا دقيقًا لرؤية الدولة المصرية حتى 2030.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي له بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن برنامج الصندوق ينتهى بنهاية عام 2026، وبالتالى كل ما نضعه اليوم يكون بتفاصيل ومبنى على رؤية مصر 2030.

وتابع: نعمل فى إطار الأسس التى وضعتها رؤية مصر 2030 والتى تم وضعها منذ فترة، ويتم تحديث هذه الرؤية فى إطار المستهدفات الأساسية التى وضعت فيها.

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الدكتور مصطفى مدبولى رؤية مصر 2030 مؤتمر صحفي
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