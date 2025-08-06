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صورة- ستديو أحمد زويل يستعد لصالون ماسبيرو الثقافي

04:33 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

ستديو أحمد زويل

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كتب- عمرو صالح:

وجه ؤ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشكر لقطاع الإنتاج بالهيئة على سرعة تجهيز استديو أحمد زويل بماسبيرو، عبر ديكورات مميزة متحركة، وسوف يشهد الاستديو فعاليات (صالون ماسبيرو الثقافي).

وبحسب بيان، يبدأ صالون ماسبيرو الثقافي سلسلة ندواته الشهر الجاري أغسطس 2025، ويستضيف نخبة من كبار المفكرين والمبدعين ورجال الدولة، ويناقش الصالون قضايا السياسة والاقتصاد والفلسفة والفكر الاجتماعي، ويتم بثه على شاشات التليفزيون المصري.

يذكر أن إطلاق اسم العالم الكبير الدكتور أحمد زويل على استديو 45 إذاعة قد حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق. بحسب البيان

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ستديو أحمد زويل صالون ماسبيرو الثقافي الكاتب أحمد المسلماني
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