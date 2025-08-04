كتب - أحمد جمعة:

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مبادرة "انتخب واطمّن" لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تعقد يومي 4 و5 أغسطس بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكدت الهيئة أن المبادرة تستهدف تأمين الناخبين صحيًا ودعم المشاركة المجتمعية في الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، حيث تم الدفع بـ 333 فريقًا طبيًا متحركًا للعمل كنقاط طبية ثابتة ومتنقلة، تقدم خدمات الإسعافات الأولية، والفحص الطبي السريع، والمتابعة الصحية اللحظية للناخبين طوال فترة الاقتراع، خاصة لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، بأنه تم رفع درجة الاستعداد والجاهزية الكاملة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس» لتأمين العملية الانتخابية من خلال 285 مركزًا ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 43 مستشفى مجهزين بالكامل لتقديم الرعاية الصحية على مدار الساعة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن الفرق الطبية المتحركة تتمركز في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية لتقديم خدمات الفرز الطبي والفحص السريع للناخبين، بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية والمتابعة الصحية اللحظية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الأولى بالرعاية.

كما أكد السبكي أنه تم رفع الجاهزية في أقسام الطوارئ داخل المستشفيات، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم ومشتقاتها، وذلك لضمان الاستجابة الفورية لأي طارئ قد يحدث خلال سير العملية الانتخابية، وتقديم أفضل مستويات الخدمة الطبية للمواطنين، مؤكدًا على والتنسيق الكامل مع غرف الطوارئ بكل فرع من فروع الهيئة بمحافظات التأمين الشامل الست ورئاسة الهيئة.

وأضاف السبكي أن الهيئة أعدّت خطة طبية محكمة للتعامل مع جميع أنواع الإصابات المحتملة، بما يشمل الإصابات الطفيفة والحالات الطارئة الأكثر تعقيدًا، وذلك من خلال دعم الفرق الطبية بالمعدات اللازمة، مشددًا على التنسيق الكامل بين غرف الطوارئ بالفروع وهيئة الإسعاف لوضع نظام إحالة فعّال، مؤكدًا على المتابعة الميدانية من قيادات الهيئة للمنشآت الصحية في المحافظات المشاركة في التأمين الطبي، للتأكد من جودة التشغيل، وكفاءة الأداء، وضمان الاستجابة السريعة لأي حالة طبية طارئة.