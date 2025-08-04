أجواء حارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الإثنين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الإثنين على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الهيئة، استمرار الطقس الحار على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة لتتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية فوق المعدلات المسجلة.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، شديد الحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يميل للحرارة ليلًا مع رطوبة مرتفعة تؤثر بشكل ملحوظ في ساعات الصباح الباكر.

كما توقعت الأرصاد نشاطًا للرياح أحيانًا بسرعة تصل إلى 30 كم/س على عدد من المناطق، مما قد يثير الرمال والأتربة في جنوب البلاد وجنوب سيناء. وتكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظة البحر الأحمر.