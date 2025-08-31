إعلان

موسى عن إزالة الحواجز حول السفارة البريطانية: الإرهاب في لندن وليس القاهرة

10:37 م الأحد 31 أغسطس 2025

أحمد موسى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إزالة الحواجز الأمنية حول السفارة البريطانية في القاهرة، جاء تتويجًا لحالة الاستقرار الأمني الذي تعيشه البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الحواجز كانت تتسبب في اختناقات مرورية كبيرة بمنطقة جاردن سيتي.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "إن غلق منطقة حيوية مثل محيط السفارة البريطانية لا يحدث في أي عاصمة حول العالم"، موضحًا أن هذه الحواجز كانت إجراءً مؤقتًا خلال فترة الاحتلال الأمريكي للعراق لمنع التظاهرات في ذلك الوقت.

وأضاف مقدم "على مسئوليتي": "لقد أهدرنا سنوات طويلة في غلق محيط السفارة البريطانية، بينما الوضع الآن آمن ومستقر تمامًا ولا يستحق استمرار هذه الإجراءات"، مشيرًا إلى أن إزالة الحواجز تأتي ضمن خطة الحكومة لتطوير القاهرة الخديوية وإعادتها لسابق عهدها.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "السفير البريطاني نفسه يزور المطاعم والأماكن الشعبية ويتمشى في شوارع القاهرة بحرية تامة، فلماذا نستمر في وضع هذه الحواجز؟"، مؤكدًا أن العناصر الإرهابية موجودة في لندن وليس في مصر.

ودعا الإعلامي أحمد موسى، لتحويل منطقة السفارات إلى ممشى سياحي جاذب، قائلاً: "يمكننا إنشاء ممشى سياحي رائع في منطقة السفارات مع وضع إضاءات فنية وتزيين الشوارع، كما يحدث في العواصم الأوروبية، مما سيساهم في تنشيط السياحة وإظهار جمال القاهرة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى إزالة الحواجز الأمنية حول السفارة البريطانية اختناقات مرورية جاردن سيتي السفارة البريطانية في القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة