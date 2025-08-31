كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إزالة الحواجز الأمنية حول السفارة البريطانية في القاهرة، جاء تتويجًا لحالة الاستقرار الأمني الذي تعيشه البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الحواجز كانت تتسبب في اختناقات مرورية كبيرة بمنطقة جاردن سيتي.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "إن غلق منطقة حيوية مثل محيط السفارة البريطانية لا يحدث في أي عاصمة حول العالم"، موضحًا أن هذه الحواجز كانت إجراءً مؤقتًا خلال فترة الاحتلال الأمريكي للعراق لمنع التظاهرات في ذلك الوقت.

وأضاف مقدم "على مسئوليتي": "لقد أهدرنا سنوات طويلة في غلق محيط السفارة البريطانية، بينما الوضع الآن آمن ومستقر تمامًا ولا يستحق استمرار هذه الإجراءات"، مشيرًا إلى أن إزالة الحواجز تأتي ضمن خطة الحكومة لتطوير القاهرة الخديوية وإعادتها لسابق عهدها.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "السفير البريطاني نفسه يزور المطاعم والأماكن الشعبية ويتمشى في شوارع القاهرة بحرية تامة، فلماذا نستمر في وضع هذه الحواجز؟"، مؤكدًا أن العناصر الإرهابية موجودة في لندن وليس في مصر.

ودعا الإعلامي أحمد موسى، لتحويل منطقة السفارات إلى ممشى سياحي جاذب، قائلاً: "يمكننا إنشاء ممشى سياحي رائع في منطقة السفارات مع وضع إضاءات فنية وتزيين الشوارع، كما يحدث في العواصم الأوروبية، مما سيساهم في تنشيط السياحة وإظهار جمال القاهرة".