مدينة الإنتاج الإعلامي تطلق برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لوفد الإيسيسكو

كتب- عمرو صالح:

استقبلت مدينة الإنتاج الإعلامي وفدًا من قطاع الإعلام والاتصال بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" يضم 18 عضوًا لبدء برنامج تدريبي مكثف في التخصصات الإعلامية المختلفة في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تدعيم العلاقات مع المؤسسات الدولية والإقليمية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجال الإعلام.

وبحسب البيان يستمر البرنامج الذي ينفذه مركز التدريب (UP SKILL) بالمدينة، لمدة عشرة أيام، ويتضمن مجالات الإخراج، والتصوير، والمونتاج، بما يتيح للمتدربين الاستفادة من الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها مدينة الإنتاج الإعلامي، والتي تجمع بين الجانبين النظري والعملي، بالقرب من الاستديوهات والقنوات العاملة داخل المدينة، وهي ميزة تدريبية قلّما تتوافر في مراكز أخرى.

وفي هذا الصدد قامت الدكتورة أماني فاروق مديرة مركز التدريب ، بإلقاء الضوء علي أهم ملامح البرنامج التدريبي المعد للوفد ، واستعراض أهداف البرنامج في تطوير المهارات الإعلامية ، لاسيما وأن مركز التدريب UP SKILL يتيح الفرصة للمتدربين استغلال كافة إمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامي من استديوهات ومراكز علمية وتكنولوجية وما تملكه من معدات وأجهزة وكاميرات حديثة ، للتدريب في بيئة حقيقية تؤهلهم لممارسة العمل في السوق الإعلامي بأعلى درجات الكفاءة.

وشاهد الوفد فيلم تسجيلي يبرز مراحل التطور الذي شهدته مدينة الإنتاج الإعلامي وما تضمه من إمكانيات واستديوهات ينطلق منها أشهر القنوات العربية المصرية ، ومناطق تصوير مفتوحة تتميز بمختلف الطرز المعمارية ، إضافة إلي المراكز العلمية والفنية الموجودة بها.

وقام الوفد بعمل جولة تفقدية بالمدينة شملت أستديو الصوت الذي يتم من خلاله تطبيق أحدث نظم التسجيل الصوتي للبرامج والأغاني ، وشاهدوا أيضا غرفة التحكم الرئيسية بالمدينة (الكنترول رووم) التي تتم من خلالها تنسيق عمليات البث الفضائي للقنوات . كما قام الوفد أيضا بعمل جولة باستديوهات قنوات mbc بالمدينة.

الجدير بالذكر ان منظمة "الإيسيسكو"، هي منظمة متخصصة في مجالات التربية والعلوم والثقافة تأسست عام 1979 وتعمل في إطار منظمة التعاون الإسلامي لتدعيم وتقوية الروابط بين الدول الأعضاء ومقرها العاصمة المغربية الرباط، والمدير العام للمنظمة الدكتور سالم محمد المالك ، ويرأس قطاع الإعلام والاتصال بها أسامة هيكل وزير الاعلام المصري السابق.