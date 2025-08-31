متحدث التعليم يوضح إجراءات تظلمات الثانوية العامة 2025 بعد سداد الرسوم

كتب- أحمد الجندي:

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تظلمات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2025.

وقال "زلطة" في تصريحات إلى مصراوي، الأحد، إنه على طلاب الثانوية العامة الذين سددوا رسوم التظلمات على نتائج الدور الثاني للعام الدراسي 2024/2025 التوجه مباشرة إلى لجنة النظام والمراقبة المسجلة على بطاقة رقم الجلوس، دون الحاجة للانتظار أو تحديد موعد آخر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025؛ اعتبارًا من اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، حتى الخميس 4 سبتمبر 2025.



