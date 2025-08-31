صور| نقل 1000 ميكروباص وإخلاء 130 باكية.. ماذا يحدث في ميدان رمسيس؟

كتب- محمد نصار:

حركة تغييرات موسعة يشهدها ميدان رمسيس في مناطق السبتية وكوبري الليمون ومحيط محطة مصر، خلال الفترة الأخيرة، في إطار تقدم أعمال تنفيذ مخطط التطوير الموضوع للمنطقة.

إخلاء كوبري الليمون وتطويره

يشمل مخطط التطوير، إخلاء ونقل الأكشاك الموجودة بشكل عشوائي، أعلى كوبري الليمون، وقد تم نقل نحو 130 كشكًا وباكية من أعلى كوبري الليمون، إلى جانب إزالة الإشغالات ونقل الباعة الجائلين إلى أماكن بديلة.

وتستهدف محافظة القاهرة، ترميم وصيانة كوبري الليمون التراثي بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري وهيئة السكك الحديدية، للحفاظ عليه كأحد معالم القاهرة الخديوية.

نقل المواقف العشوائية وتطوير موقف أحمد حلمي

كشف محافظ القاهرة، أن المرحلة المقبلة ستشهد إخلاء ميدان رمسيس بالكامل من إشغالات الباعة وسيارات الأجرة، ونقلها إلى أماكن حضارية مخصصة، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل رفع الإشغالات من موقف أحمد حلمي وجارٍ إعادة تخطيطه ورفع كفاءته.

ولفت إلى أنه اعتبارًا من الاثنين المقبل سيتم نقل نحو 1000 سيارة ميكروباص من المواقف العشوائية أعلى كوبري الليمون وميدان رمسيس إلى الموقف الحضاري الجديد بأحمد حلمي، والذي يبعد مسافة قصيرة عن موقعها الحالي، موضحًا أن هذه السيارات تخدم خطوط: كفر الشيخ، المنصورة، المحلة، الإسكندرية، بني سويف، الفيوم، وبنها.

موقف جديد متعدد الطوابق

نفذت محافظة القاهرة، الموقف الحضاري البديل، تمهيدًا لنقل جميع المواقف العشوائية من ميدان رمسيس، والتي تتسبب في تكدس السيارات والازدحام المروري بالمنطقة.

وقال مصدر بالمحافظة، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إن المشروع يأتي ضمن خطة تطوير ميداني رمسيس والسبتية، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بشأن إعادة تخطيط المنطقة.

وأوضح المصدر أن الموقف الجديد عبارة عن مبنى متعدد الطوابق يضم "أرضي - 4 طوابق علوية"، على مساحة 20.5 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 735 مركبة، تشمل سيارات خاصة وحافلات ميكروباص.

وأضاف أن الموقف يحتوي أيضًا على أنشطة تجارية ومحال مخصصة لاستيعاب الباعة الجائلين المتواجدين بميدان رمسيس، بما يسهم في إعادة الانضباط للمنطقة وتحقيق سيولة مرورية.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا باعتبار ميدان رمسيس والمنطقة المحيطة به منطقة إعادة تخطيط، على مساحة 14.62 فدان تشمل ميدان رمسيس، السبتية، وكوبري الليمون.

ويأتي تنفيذ الجراج ضمن خطة شاملة لإعادة تخطيط وتطوير ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون، بعد صدور قرار باعتبارها منطقة إعادة تخطيط.

تطوير نفق شبرا

تنفذ محافظة القاهرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق شبرا الرابط بين وسط المدينة ومناطق الساحل وروض الفرج.

وتتم الأعمال تحت إشراف مديرية الطرق بالمحافظة وتشمل رفع كفاءة الإنارة، والرصف، والبلدورات، ودهان حوائط النفق.

ويتم تجليد حوائط النفق بالحجر الهاشمي بالشكل ليتناسب مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بميدان رمسيس، في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الميدان.

وأوضحت المصادر، أن أعمال إخلاء ميدان رمسيس من السيارات ونقل الباعة الجائلين، خطوة أولى لكنها الأهم في تطوير الميدان، وسيتبعها خطوات أخرى.

