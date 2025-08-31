مدبولي: نسعى لتوطين صناعة مكونات محطات تحلية المياه

كتب- محمد نصار:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، Qingyun Kong، رئيسة شركة جيانغسو فينغهاي المحدودة لتطوير تحلية مياه البحر والطاقة الجديدة، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس"، التي تستضيفها مدينة تيانجين الصينية، بحضور السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى بكين.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، أن مصر تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع تحلية المياه، وتسعى للتوسع فيه بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة، مشيرًا إلى أن ترشيح شركة "جيانغسو فينغهاي" جاء بتوصية مباشرة من الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال لقائه مع الرئيس السيسي أمس.

وأوضح مدبولي، أن مصر لديها احتياجات استراتيجية في مجال تحلية مياه البحر، وتستهدف خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة إنتاج نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على توطين صناعة مكونات محطات التحلية بما يساهم في تعزيز القدرات الوطنية وتقليل الاعتماد على الخارج.

من جانبها، أعربت رئيسة الشركة عن تقديرها للتعاون مع مصر في هذا المجال الحيوي، مستعرضة خبرات "جيانغسو فينغهاي" في تطوير تقنيات التحلية من خلال البحث والتطوير.

كما عرضت نموذجًا جديدًا أنتجته الشركة في الصين بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميًا، مع إمكانية زيادتها لتلبية احتياجات الجانب المصري، موضحة أن النموذج يعتمد على الطاقة المتجددة في عمليات التحلية.

وفي ختام اللقاء، اقترح رئيس الوزراء فتح قنوات تواصل مباشرة بين الجهات المصرية المعنية ومسؤولي الشركة لبحث فرص التعاون المشترك في مشروعات تحلية المياه والطاقة الجديدة.

