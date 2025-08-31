كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن استجابة المنظومة الصحية لحادث انقلاب قطار مطروح كانت سريعة ومنظمة، مشيرًا إلى أن سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع الحادث خلال 10 دقائق فقط، مشيرًا إلى أن هذه السرعة ساهمت في إنقاذ العديد من الأرواح وتقليل الخسائر البشرية بشكل كبير.

خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أوضح عبد الغفار أن الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 104 آخرين، منهم 15 يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 3 حالات حرجة.

وأضاف متحدث الصحة أن جميع المصابين تم استيعابهم داخل مستشفيات محافظة مطروح، مما يعكس كفاءة المنظومة الصحية المحلية.

وتابع عبد الغفار أن مستشفى العلمين النموذجي استقبل الحالات الحرجة بفضل تجهيزاته المتطورة، بينما تم توزيع باقي المصابين على مستشفيات أخرى وفق خطة طوارئ مدروسة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذا التنظيم منع أي ضغط على المرافق الصحية، مما يبرز التطور الكبير في القطاع الصحي بالمحافظة.

وأشار عبد الغفار إلى أن الأطقم الطبية والتمريضية أظهرت كفاءة عالية في التعامل مع الحادث منذ اللحظات الأولى.

وأكد متحدث الصحة أن الجهود المشتركة بين الفرق الميدانية والإدارية، إلى جانب خطط الطوارئ المعدة مسبقًا، ساهمت في السيطرة على الموقف وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين بفعالية.