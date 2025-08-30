النقل: أتوبيسات لنقل ركاب قطار مطروح إلى القاهرة والإسكندرية -(صور)

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبر جيت"، عن تسيير أتوبيسات لنقل ركاب القطار رقم 1935 الذي تعرض لحادث خروج عن القضبان بمحافظة مطروح.

وشملت الإجراءات الدفع بعدد 7 أوتوبيسات تابعة لشركة "سوبر جيت"، و7 أوتوبيسات تابعة لشركة غرب ووسط الدلتا، لنقل الركاب من موقع الحادث إلى كل من القاهرة والإسكندرية، وذلك لضمان سرعة وصولهم إلى وجهاتهم وتخفيف معاناتهم جراء الحادث.