قرار عاجل من وزير العمل بشأن ضحية حادث عمل بجنوب سيناء.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل اليوم الاثنين، عن حصول أسرة العامل ضحية حادث العمل أحمد ممدوح محمد محمد، أحد العاملين بشركة الباسم للمقاولات، المنفذة للأعمال الكهربائية بحقول بترول بلاعيم وبترومنت بمدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، على مستحقاتهم المالية القانونية التي تبلغ مليونًا وخمسمائة ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق العمال ومتابعة حوادث العمل وضمان سرعة صرف المستحقات المستحقة لأسر المتوفين.

ووجه وزير العمل، بتكثيف المتابعة الفورية للواقعة، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من خلال مديرية العمل بجنوب سيناء ومكتب عمل وصحة وسلامة مهنية أبو رديس، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وتقدم شقيق العامل المتوفى بشكوى رسمية إلى مكتب عمل أبو رديس، وعلى الفور كلف وزير العمل، أكرم محمد سيد أحمد، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، بمتابعة الشكوى شخصيًا، والعمل على سرعة إنفاذ القانون وضمان حقوق أسرة المتوفى.

وعُقدت عدة جلسات،خلال فترة التسوية الودية، بحضور مدير المديرية ووكيل المديرية، كان آخرها بتاريخ 28 ديسمبر 2025، حيث استُكملت المباحثات التي بدأت منذ اليوم الأول لتقديم الشكوى واستمرت على مدار يوم كامل، حيث أسفرت عن التوصل إلى تسوية ودية حصل بموجبها الورثة الشرعيون (والدة المتوفى وشقيقاته) على كامل مستحقاتهم المالية.

وتضمنت التسوية، التزام الشركة بتعيين شقيق المتوفى بإحدى الشركات التابعة لها، وذلك بحضور ممثلي جميع الأطراف من شركات بترول بلاعيم، والباسم للمقاولات، وبترومنت.

وأضافت الوزارة، أن المستشارين القانونيين لشركة بترول بلاعيم حضروا إلى مديرية العمل يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025، وأفادوا بأنه سيتم صرف مبلغ 55 ألف جنيه لأهل المتوفى من العاملين بالشركة في ذات اليوم.

وأكدت وزارة العمل، أن الوزير تابع مجريات القضية أولًا بأول، حيث وجه بسرعة إخطار أسرة المتوفى بحقوقهم القانونية، مشددًا على استمرار الوزارة في أداء دورها الرقابي والإنساني، وعدم التهاون مع أي تقصير يمس سلامة العمال أو حقوقهم المشروعة.