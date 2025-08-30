توجيهات عاجلة من التنمية المحلية بشأن حادث قطار مطروح

كتب- محمد نصار:

تتابع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تداعيات حادث خروج عدد 7 عربات عن القضبان القطار رقم 1935 القادم من مطروح إلى القاهرة في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح مما أدى إلى انقلاب 2 عربة منها ووقوع عدد من الإصابات والوفيات.

وأجرت وزيرة التنمية المحلية، عددا من الاتصالات الهاتفية مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لمتابعة تطورات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بمطروح ومتابعة جهود نقل المصابين للمستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية.

وتقدمت منال عوض، بخالص الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث وخالص المواساة والتعازي لأسر المتوفيين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنها تواصلت مع الوزارات المعنية لمتابعة مستجدات الموقف والتنسيق مع محافظة مطروح لتوفير الإمكانات اللازمة ودعم الجهود المبذولة لمختلف جهات الدولة وبصفة خاصة تقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة لأسر المصابين والمتوفيين.