افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم المحطة الوسيطة الجديدة لجمع المخلفات بمدينة القناطر الخيرية، في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية.

وتفقّدت وزيرة التنمية المحلية، والمحافظ، مكونات المحطة التي تضم أحدث الأجهزة والمرافق، مثل ميزان بسكول لوزن القمامة وحوض تجميع ضخم وورشة صيانة ومرافق إدارية لضمان كفاءة العمل ومسجد وخدمات للعاملين.

وتبلغ مساحة المحطة الوسيطة حوالي 9000 متر مربع وبسعة تخزينية تصل إلى 10000 متر مكعب، ستكون بمثابة مركز رئيسي لجمع ونقل المخلفات الصلبة وخدمة مدينتي القناطر الخيرية وقليوب، مما يسهل عملية إعادة تدويرها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

من جانبها، أشادت وزيرة التنمية المحلية، بجهود محافظة القليوبية في تنفيذ هذا المشروع، والذي تم بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وبتكلفة إجمالية بلغت 55 مليون جنيه.

وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص الحكومة على الارتقاء بمنظومة النظافة في مختلف محافظات الجمهورية من خلال إنشاء المحطات الوسيطة والتي تسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة لحين نقلها إلى المدافن العمومية، مؤكدة أنه يتم تزويد تلك المحطة بالمعدات والتجهيزات اللازمة للتشغيل والعمل بنظام إلكتروني مراقب بالكاميرات لإحكام السيطرة على المنظومة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى متابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على قدم وساق بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لحل مشكلة القمامة وتحسين مستوى النظافة وضمان استدامة تشغيل محاور المنظومة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه تم دعم محافظه القليوبية بعدد 10 تروسيكلات للحفاظ على نظافة القرى وتقليل التلوث بالمجاري المائية بتوفير حلول عملية ومستدامة، حيث يأتي الدعم لتسليمها للجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح والمتعاقد معها لتأدية خدمات جمع ونقل المخلفات البلديه بنطاق الوحدات المحلية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بضرورة الحفاظ بالتروسيكلات والاهتمام بأعمال الصيانة لها وعدم استخدامها في أي أعمال مخالفة لعمليات جمع المخلفات تمهيدًا لتكرار التجربة في مناطق أخرى.

وأكد محافظ القليوبية، أن المحطة الجديدة تعد إضافة حيوية للبنية التحتية للمحافظة، حيث ستساهم بشكل فعال في حل مشكلة تراكم القمامة وضمان التخلص الآمن منها.

وأشار المهندس أيمن عطية، إلى أن هذا المشروع يعكس التزام المحافظة بتطبيق أحدث المعايير البيئية العالمية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

