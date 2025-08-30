كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الانتهاء من متابعة مؤشرات الأداء للعام الأول من الخطة التنفيذية للقطاع الصحي (2024/2025)، والتي تأتي ضمن المرحلة الأولى لبرنامج عمل الحكومة المصرية (2024-2027).

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخطة تضمنت مؤشرات دقيقة لتتبع تنفيذ الأنشطة الصحية وقياس مردودها، بما يسهم في رفع كفاءة القرار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن بيانات الأرباع الثلاثة الأولى أُدخلت عبر النظام الوطني للمتابعة والتقييم، فيما يجري حاليًا استكمال بيانات الربع الرابع بالتزامن مع اجتماعات لمراجعة خطط العام الثاني وتحديث الأنشطة التشغيلية وفق الأولويات.

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن عملية المتابعة شملت جميع الهيئات والقطاعات الصحية، ومنها: هيئة الدواء المصرية، المجلس الصحي المصري، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الهيئة العامة للرعاية الصحية، هيئة الإسعاف المصرية، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الهيئة العامة للتأمين الصحي، الغرفة المركزية لقوائم الانتظار، أمانة الصحة النفسية، فضلًا عن قطاعات الطب العلاجي والوقائي والرعاية الأولية وتنمية المهن الطبية والتحول الرقمي والمبادرات الرئاسية والمشروعات القومية.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن الخطة أُعدت بالتنسيق مع جميع الجهات الصحية، استنادًا إلى محاور برنامج عمل الحكومة التي تشمل حماية الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتعزيز الاقتصاد التنافسي، وترسيخ التماسك الوطني.

وأوضحت أن الخطة ركزت على بناء نظام صحي شامل ضمن محور بناء الإنسان المصري، عبر 191 مؤشرًا للأداء قابلة للقياس لضمان التقييم الدقيق والموضوعي.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تحديث المسارات التشغيلية للعام الثاني لضمان استمرارية التنفيذ وتحقيق المستهدفات في المواعيد المحددة.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة نهلة تعيلب، مدير الوحدة المركزية للمشروعات والبرامج والأداء، أن الوزارة تنسق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإطلاق برنامج تدريبي متخصص لفرق العمل بالجهات الصحية، يركز على إعداد المؤشرات، تحليل النتائج، وتطبيق التخطيط القائم على النتائج، بما يعزز الأداء المؤسسي وينشر ثقافة المتابعة والتقييم المستمر.

وتجدد وزارة الصحة والسكان التزامها بتنفيذ برنامج عمل الحكومة من خلال تطوير آليات الحوكمة، رفع كفاءة الأداء، وتقديم خدمات صحية شاملة وذات جودة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2030.

