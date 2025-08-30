إدارة ترامب توافق على بيع المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا

واشنطن- (أ ب)

وافقت الإدارة الأمريكية على بيع أسلحة بقيمة 329 مليون دولار لأوكرانيا من أجل معدات وخدمات للحفاظ على استمرار عمل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" ومنصة "ستارلينك" لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وقالت وزارة الخارجية يوم الجمعة إنها أبلغت الكونجرس بالمبيعات، والتي تشمل 1ر179 مليون دولار من المعدات والدعم لأنظمة الدفاع الجوي، التي تعتبر حاسمة لصد الضربات الجوية الروسية المتزايدة.

وهناك عملية بيع أخرى بقيمة 150 مليون دولار لخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لمحطات "ستارلينك"، والتي تم توفيرها من شركة "سبيس اكس" التابعة لإيلون ماسك وتساعد في تسهيل الاتصالات في ساحة المعركة وعمل الطائرات المسيرة.

وقد أعلنت الولايات المتحدة أمس عن بيع أسلحة إضافية بقيمة 825 مليون دولار لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ طويلة المدى ومعدات ذات صلة لتعزيز القدرات الدفاعية.