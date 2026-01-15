إعلان

اتحاد شباب المصري الديمقراطي يجري زيارة لسفارة فنزويلا بالقاهرة

كتب : عمرو صالح

04:41 م 15/01/2026
أجرى وفد من اتحاد شباب القاهرة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي زيارة إلى مقر سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالقاهرة، وذلك للإعراب عن خالص التعازي والتضامن مع الدولة الفنزويلية في ضوء الأحداث الأخيرة، والتأكيد على دعمهم الكامل للشعب الفنزويلي.

وبحسب بيان الحزب أكد الوفد موقف الحزب الداعم والمتضامن مع جمهورية فنزويلا البوليفارية، مشددين على عمق العلاقات الإنسانية وقيم التضامن الدولي بين الشعوب في مواجهة الأزمات والتحديات

وضمّ الوفد كلًا من:

نورا عبدالستار – عضو الهيئة العليا.

مصطفى البدري – رئيس اتحاد شباب القاهرة.

إبراهيم زغلول – أمين الإعلام باتحاد شباب القاهرة

محمد مسلم – عضو اتحاد الشباب

محمد عبدالغني – عضو الحزب

وكان في استقبال الوفد القنصل الفنزويلي بالقاهرة، الذي أعرب عن تقديره لهذه اللفتة التضامنية، وما تعكسه من علاقات ودّ واحترام متبادل بين الشعبين.

