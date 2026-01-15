إعلان

رئيس "دينية النواب" يكشف خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

05:35 م 15/01/2026

الدكتور عمرو الورداني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توجه الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، بخالص الشكر والامتنان إلى أعضاء المجلس على ثقتهم باختياره رئيسًا للجنة.

وقال "الورداني"، في تصريحات إلى مصراوي، بعد فوزه برئاسة اللجنة: "هذه الثقة أقدّرها حق قدرها، وأحملها على أنها أمانة ومسؤولية وطنية تستوجب الصدق والعمل والانحياز الكامل للمصلحة العامة".

وتابع: "إذ أتحمل هذه المهمة، فإنني أؤكد حرصي على أن تقوم أعمال اللجنة على ترسيخ المعنى، وصيانة القيم، ودعم الخطاب الديني الرشيد، وتعزيز دور المجلس في خدمة المجتمع، بما يسهم في بناء وعي متوازن، ويواكب تحديات العصر، ويصون ثوابت الوطن وهويته".

واختتم: "أسأل الله أن يعينني على أداء هذه الأمانة، وأن يوفق أعضاء اللجنة في القيام بدورهم، وأن يسدد جهود المجلس الكريم، لما فيه خير مصر واستقرارها ونهضتها".

اقرأ أيضاً:

يوم مهم في تاريخ الموانئ المصرية.. مدبولي يشهد بدء تشغيل محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات

شديد البرودة وشبورة بهذه المناطق.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

شيخ الأزهر عن عدم حصوله على "نوبل": أمانة العلم تفوق أي جائزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور عمرو الورداني رئيس دينية النواب اللجنة الدينية بمجلس النواب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لإنهاء احتجاجات مينيابوليس.. ترامب يهدد باللجوء إلى "قانون التمرد"
شئون عربية و دولية

لإنهاء احتجاجات مينيابوليس.. ترامب يهدد باللجوء إلى "قانون التمرد"
اعتراف بإسرائيل ونظام علماني.. بهلوي يطرح رؤيته لإيران ما بعد سقوط خامنئي
شئون عربية و دولية

اعتراف بإسرائيل ونظام علماني.. بهلوي يطرح رؤيته لإيران ما بعد سقوط خامنئي
"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
أخبار المحافظات

"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن.. ومدحت العدل يرد "أضعف مدرب"
زووم

صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن.. ومدحت العدل يرد "أضعف مدرب"
لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
علاقات

لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات