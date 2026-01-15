رئيس "دينية النواب" يكشف خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة

توجه الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، بخالص الشكر والامتنان إلى أعضاء المجلس على ثقتهم باختياره رئيسًا للجنة.

وقال "الورداني"، في تصريحات إلى مصراوي، بعد فوزه برئاسة اللجنة: "هذه الثقة أقدّرها حق قدرها، وأحملها على أنها أمانة ومسؤولية وطنية تستوجب الصدق والعمل والانحياز الكامل للمصلحة العامة".

وتابع: "إذ أتحمل هذه المهمة، فإنني أؤكد حرصي على أن تقوم أعمال اللجنة على ترسيخ المعنى، وصيانة القيم، ودعم الخطاب الديني الرشيد، وتعزيز دور المجلس في خدمة المجتمع، بما يسهم في بناء وعي متوازن، ويواكب تحديات العصر، ويصون ثوابت الوطن وهويته".

واختتم: "أسأل الله أن يعينني على أداء هذه الأمانة، وأن يوفق أعضاء اللجنة في القيام بدورهم، وأن يسدد جهود المجلس الكريم، لما فيه خير مصر واستقرارها ونهضتها".

