بعد تخفيض الفائدة 2%.. هل تنخفض أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق؟

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موقف أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق بعد قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض.

وقال "الفقي"، لمصراوي، إنه من المؤكد أن تشهد أسعار الأجهزة الكهربائية تراجعًا بالأسواق خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تخفيض سعر الفائدة من شأنه أن يسهل عمليات تقسيط الأجهزة الأمر الذي يسهم في زيادة الطلب على الشراء وإنعاش الأسواق.

وأشار إلى قرار المركزي بتخفيض سعر الفائدة سيشجع تجار الجملة من الأجهزة الكهربائية على شراء كميات كبيرة من المنتجات وتمديد فترات قسط السداد المستحقة لهم من المستهلكين.

وقرر البنك المركزي المصري، مساء الخميس تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، بواقع 200 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وعلى الإقراض إلى 23%، وذلك في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025.

اقرأ أيضًا:

هل يشهد "سبتمبر" موجات شديدة الحرارة؟.. الأرصاد توضح

معايير جديدة من الصحة للقطاع الخاص بشأن الولادة الطبيعية والقيصرية