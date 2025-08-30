إعلان

اليوم.. "الذكاء الاصطناعي وتأثيره في حياتنا" بملتقى الهناجر الثقافي

07:00 ص السبت 30 أغسطس 2025

مركز الهناجر للفنون

كتب- محمد شاكر:

تناقش وزارة الثقافة، من خلال ملتقى الهناجر الثقافي الشهري، الذي ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، "الذكاء الاصطناعي وتأثيره في حياتنا "فى السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور .

يتحدث فى الملتقى الدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا سابقا وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، الأستاذ الدكتور حسين حمودة أستاذ الأدب المقارن والنقد بكلية الآداب جامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور أيمن دياب عميد كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة MSA وأستاذ بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، الكاتب والمفكر والأديب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب السابق، الدكتور طارق أبو هشيمة مدير المؤشر العالمي للفتوى بدار الإفتاء المصرية، وعبدالعزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب عمال مصر التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما تقدم فرقة "كورال هنغني" بقيادة المايسترو الدكتور صلاح مصطفى، باقة متنوعة من أشهر الأغاني التى تغنى بها كبار نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.

