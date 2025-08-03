كتب- عمرو صالح:

أعلن حزب الجبهة الوطنية التشكيل الرسمي لأمانة النقابات المهنية، في إطار استكمال هيكل الأمانات النوعية المركزية بالحزب؛ بما يعكس حرص الحزب على دعم الكوادر ذات الخبرة والعمل الميداني في كل المحافظات.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

أمين الأمانة:

• عايدة محيي الدين

الأمناء المساعدون:

• محمد منصور الشيخ

• محمود الداخلي هنداوي

• محمد عبد الجواد حميدة

• عبد الفتاح موسى

• أحمد حسين أبو السعادات

أعضاء الأمانة المركزية:

• عمرو محيي الدين سالم

• حازم أحمد الروبي

• ورداني عبد الرحمن التوني

• وليد سيد خضراوي

• محسن البسيوني جبر

• أحمد محمد توفيق

• سارة عبد الهادي علي

• أحمد عبد الوهاب صالح

• بيسان عوض سماحة

• كريم أحمد الجيزي

• عبد النبي صقر محروس

• حسن أحمد حرك

• عبد العزيز عزت أغا

• محمد عيسى مبروك

• إسراء طلعت عجيز

• تقي سعد الدين عبد الحميد

• نورا محمد عبد السلام

• محمود حمادة أبو السعود

ويأتي هذا التشكيل في إطار خطة الحزب لبناء كوادر فاعلة وقادرة على تنفيذ أهداف الحزب ورؤيته، وإعداد قيادات ميدانية لخدمة المجتمع، والمشاركة الفعالة في العمل العام.

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