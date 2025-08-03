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هل تسرع البرلمان في إصدار التشريعات؟.. رئيس "النواب" يُجيب بالدليل

02:29 م الأحد 03 أغسطس 2025

الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المجلس نجح في إصدار العديد من التشريعات التي تمس المواطنين؛ وبينها الإجراءات الجنائية، والعمل، والمسؤولية الطبية.. وغيرها من القوانين المهمة.

وأكد جبالي، خلال لقائه المحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، حرص مجلس النواب على ألا تكون هناك شبهة عدم دستورية في أي تشريع صدر عن مجلس النواب، وكذلك مراعاة عدم التناقض بين تشريع وآخر.

ونفى رئيس "النواب" ما يثار بشأن الإسراع في إصدار التشريعات، قائلًا: "مفيش مشروع قانون في مجلس النواب يمر بليل".

واستشهد جبالي بالعديد من التشريعات التي شهدت حوارًا مجتمعيًّا واسعًا؛ وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية، والذي استغرق أكثر من سنتين ونصف السنة، وكذلك قوانين العمل، والرياضة، والمسؤولية الطبية.

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مجلس النواب حنفي جبالي
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