‎كتب- عمرو صالح:

ناقشت أمانة النقابات المهنية بحزب الجبهة الوطنية آليات تطوير عملها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تقييم التجربة السابقة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال النائب أحمد سمير نائب رئيس الأمانة الفنية ان الحزب في انتظار المزيد من الجهد والأفكار والمبادرات التي تساعد في تعزيز عمل اللجنة مؤكدا على ان التكامل الفعال بين جميع لجان الحزب هدف رئيسي وسيتم توفير الخبرات والتدريبات المتطورة اللازمة لزيادة المهارات لجميع أعضاء اللجان المركزية وعلى جميع مستوي المحافظات.

‎من جهته أوضحت عايدة محي الدين أمينة النقابات المهنية بالحزب، إن الأمانة تعمل على صياغة رؤية أكثر شمولًا تعبر عن العاملين في مختلف القطاعات المهنية وذلك لدراسة التحديات التي تواجه النقابات ومحاولة الوصول إلى حلول ومقترحات مبتكرة و قابلة للتنفيذ ، موضحا أن الأمانة تسعى لزيادة حضورها الميداني والتواصل المباشر مع النقابيين.

‎وأضافت محيي الدين أن تجربة الشيوخ أظهرت نقاط قوة سيتم البناء عليها، بجانب معالجة بعض التحديات، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا أكبر بين الأمانات المختلفة للحزب لضمان فاعلية الجهود وتوحيد الرسائل الموجهة إلى القاعدة العريضة من العاملين بالنقابات المهنية.

‎واشارت محى الدين أن الأمانة بصدد تقديم خدمة متكاملة لتعزيز أدواتها التنظيمية والإعلامية بما يخدم توجهات الحزب ويعكس هويته الوطنية.

‎كما أكد أعضاء الأمانة أن النقابات المهنية تمثل ركيزة أساسية في بنية الحزب، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق برامج تدريبية وتوسيع دوائر المشاركة، بما يعزز قدرة الكوادر النقابية على القيام بدورها في خدمة الوطن والمواطن.

