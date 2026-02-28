كشف مصدر داخل النادي الأهلي، رد فعل المهاجم الأنجولي يلسين كامويش عقب استبعاده من قائمة الفريق، لمواجهة زد اليوم في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره زد اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري.

وكان مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن استبعاد كامويش من مباراة اليوم أمام زد، جاء بقرار فني من الدنماركي ياس توروب.

رد فعل كامويش بعد استبعاده من مباراة زد

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "توروب عقد جلسة مع المهاجم يلسين كامويش، وأكد أن استبعاده من قائمة مباراة اليوم، لحمايته من الضغوط بسبب غيابه عن التهديف في المباريات الماضية".

وأضاف: "يلسين كامويش تقبل قرار استبعاده من قائمة الفريق لمباراة اليوم أمام زد بالدوري المصري".

أرقام كامويش مع الأهلي

وكان الأهلي أعلن التعاقد مع المهاجم الأنجولي يلسين كامويش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق ترومسو النرويجي، بعقد إعارة حتى نهاية الموسم لمدة ستة أشهر.

وشارك صاحب الـ26 عاما مع النادي الأهلي حتى الآن، في 6 مباريات بمختلف البطولات، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

