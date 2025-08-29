أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة 29 أغسطس وحتى الأربعاء 3 سبتمبر على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر شبورة مائية من 8:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما توقعت ظهور سحب منخفضة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

واوضحت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية في بعض الأحيان على مناطق الوادي الجديد ومعبد أبو سمبل يوم السبت 30 أغسطس.

ونشاط لحركة الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق معبد أبو سمبل بداية من السبت 30 أغسطس وحتى الأربعاء 3 سبتمبر.

اقرأ أيضًا:

موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"

إعلان توظيف جديد.. وظائف خالية في المونوريل بنظام التعاقد

نصف الأمريكيين يتهمون إسرائيل بالإبادة.. إصدار حكومي حول اتجاهات الرأي العام العالمي بشأن فلسطين

بيان حكومي مهم بشأن آليات تنفيذ مشروعات الكهرباء بالمدن الجديدة