شديد الحرارة وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

06:36 م الخميس 28 أغسطس 2025
كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر شبورة مائية من 8:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما توقعت ظهور سحب منخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

