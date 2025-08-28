محافظ القاهرة: تطوير القاهرة الخديوية يحول وسط البلد إلى متحف مفتوح

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يعد من أهم المشروعات القومية التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، موضحًا أن الهدف منه هو إعادة إحياء منطقة وسط البلد كتحفة معمارية ومتحف مفتوح للتراث، وتعزيز مكانة القاهرة كعاصمة للثقافة والفن والسياحة.

وأوضح أن صندوق تراث القاهرة، الذي تم إنشاؤه لدعم مشروعات التطوير، نجح في تحصيل تبرعات بقيمة 50 مليون جنيه من المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تتضمن إعادة توظيف المباني التاريخية، وتحويل عدد من المناطق إلى متاحف مفتوحة، فضلًا عن تخصيص بعض المناطق للمشاة مثل مثلث الشريفين بعد الانتهاء من رفع كفاءة واجهات العقارات به، وكذلك منطقة البورصة، فيما يجرى حاليًا تطوير شارع إبراهيم بمصر الجديدة ليكون مخصصًا للمشاة فقط.

وأضاف المحافظ أنه سيتم تعميم تجربة اتحادات الشاغلين في مختلف مناطق القاهرة على غرار ما تم في ممر بهلر وشارع الألفي وخان الخليلي وشارع إبراهيم بمصر الجديدة، بهدف إشراك المجتمع المدني في إدارة أعمال التطوير والحفاظ عليها.

وأشار إلى الانتهاء من تطوير حديقة الأزبكية التاريخية وسور الأزبكية للكتب، تمهيدًا لافتتاحهما قريبًا كإضافة جديدة للمشهد الثقافي بالعاصمة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ، حيث استعرض خلاله عددًا من الملفات، أبرزهاتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 10 مستشفيات جديدة على مستوى الجمهورية بسعة 200 سرير لكل منها، موضحًا أنه تم تخصيص الأرض المحيطة بقصر الأميرة نعمة وتسليمها لوزارة الصحة لإقامة مستشفى يخدم سكان حي المرج والأحياء المجاورة، إلى جانب جزء كبير من مواطني محافظة القليوبية.

كما تم التشديد على الأجهزة التنفيذية بضرورة الاستعداد المبكر للتغيرات المناخية قبل دخول فصل الشتاء لضمان سرعة التعامل مع أي طوارئ محتملة.