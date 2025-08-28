كتب-عمرو صالح:

نفذ معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا مكثفا، لتنمية مهارات الاتصال والإقناع، لنحو 60 مهندسا زراعيا من العاملين الإرشاديين بمحافظتي أسيوط والشرقية.

وقال الدكتور ياسر الحيمري مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية: لقد تم عقد البرنامج التدريبي بعنوان " مهارات التواصل وفن الإقناع وإدارة الحوار"، وذلك لمدة خمسة ايام، بهدف تمكين المستفيدين من نشر المستحدثات الزراعية وإقناع المزارعين بها.

ولفت إلى أن البرنامج اشتمل على عدد من الموضوعات المتعلقة بهذا المجال من بينها: ماهية الاتصال الإرشادي، عناصر ومكونات عملية الإتصال، والعوامل المؤثرة فى كفاءتها ومعوقاتها.

وأضاف الحيمري أن البرنامج تضمن أيضا تنمية معارف ومهارات المتدربين حول مفهوم ومهارات الاتصال غير اللفظي واستخداماته، وبعض التطبيقات عليه، لافتا إلى أن البرنامج تضمن أيضا تنمية معارف ومهارات العاملين الإرشاديين حول ماهية الإقناع وأنواعه وأدواته، وأساليب الإقناع، والإبداع فى العلاقات الإنسانية، ودورها في نشر المستحدثات الزراعية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأشار الحميري إلى أنه قد شارك في تنفيذ هذا البرنامج التدريبي نخبة من خبراء معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، وذلك في إطار الأنشطة التدريبية والإرشادية المكثفة التى يقوم بها المعهد في مختلف المحافظات والتى تستهدف تنمية معارف ومهارات العاملين الإرشاديين والمزارعين وأسرهم في شتى مجالات الإنتاج الزراعي.