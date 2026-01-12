بعد تعيينها بمجلس النواب.. 10 معلومات عن الدكتورة ثريا البدوي

تضمنت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، 11 يناير، أسماء أعضاء مجلس النواب المعينيين من رئيس الجمهورية، ومن بينهم الأستاذة الدكتور ثريا البدوي عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، وفيما يلي 10 معلومات عنها:

١- حصلت الدكتوراه من جامعة كيبك مونتريال قسم الاتصال، كلية العلوم الإجتماعية من كندا، وماجستير كلية الإعلام، قسم العلاقات العامة والإعلان جامعة القاهرة.

٢- تولت منصب عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، ١٤ يناير ٢٠٢٤ ومن قبلها رئيس مجلس قسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام جامعة القاهرة ١٣ أغسطس ٢٠٢٣- ١٣ يناير ٢٠٢٤، وقائم بعمل مدير مركز بحوث ودراسات المرأة كلية الإعلام عامي 2022-2023.

٣- تولت منصب نائب مدير أكاديمي لوحدة الجودة ورئيس وحدة الدراسات العليا في قسم الإعلام (وكيل)، كلية الآداب، جامعة الملك سعود، الرياض، 2017-2022، وكيل كلية الإعلام وفنون الاتصال للدراسات العليا والبحوث، جامعة 6 أكتوبر، 2015-2016.

٤- تمتد خبرتها أربعة وثلاثون عاماً (1988-2022) خبرة تدريسية لمقررات متنوعة، في برامج البكالوريوس العربية والإنجليزية والدبلوم والماجستير ببرنامجيه الأكاديمي والمهني والدكتوراه والتعليم المفتوح في عدد من الجامعات المصرية والعربية (جامعة القاهرة، جامعة حلوان، جامعة الملك سعود، جامعة الشارقة، جامعة 6 أكتوبر، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، أكاديمية أخبار اليوم).

٥- حصلت على عضوية اثنين الهيئات التحريرية لمجلات علمية أجنبية، وتحكيم وفحص الإنتاج العلمي بغرض الترقية، وتحكيم بحوث المجلات العلمية المصرية والعربية والأجنبية، وبحوث المؤتمرات العلمية العربية بإجمالي 38 بحث وكتب في مجال الإعلام، والعلاقات العامة والإعلان، والإعلام الرقمي، والاتصال الدولي، والاتصال الجماهيري.

٦- عضوة بالجمعية المصرية للعلاقات العامة، جمهورية مصر العربية، 2016-2022، الجمعية السعودية للإعلام والاتصال، الرياض: المملكة العربية السعودية، 2016-2020، جمعية العلاقات العامة السعودية، الرياض: المملكة العربية السعودية، 2015، وأيضا عضو اللجنة الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين، قطاع الدراسات الإعلامية، المجلس الأعلى للجامعات، ١ سبتمبر ٢٠٢٢- ٣١ مايو ٢٠٢٤.

٧- ترأست لجان وجلسات علمية ومتحدث رئيس لعدد من المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية وعضو ومقرر لجان مناقشات عديد من رسائل الماجستير والدكتوراه والخطط البحثية، في عدد من المؤسسات والجامعات والمراكز والاتحادات المصرية والعربية والأجنبية 2003-2022 كلية الإعلام جامعة القاهرة، ووزارة التعليم العالي، وجامعة الملك سعود، هيئة DAAD الألمانية، وجامعة فاروس، ACFAS كندا، اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة، الجمعية الدولية لبحوث الاتصال والإعلام IAMCR، والهيئة العامة للاستعلامات، جامعة السلطان قابوس، جامعة العراق.

٨- لديها 3 بحوث بحوث تصنيف Scopus 2016-2020(Arab Media and Society، Global Media Journal)، ونشر إقليمي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 2015، بالإضافة إلى 17 بحث في مجلات مصرية باللغتين العربية والفرنسية.

٩- شاركت ببحوث وأوراق علمية 13 بحث وورقة في عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية التابعة للجامعات والهيئات التعليمية والعلمية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية 2010-2022 جامعة القاهرة، جامعة الملك سعود، جامعة جنوب الوادي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ACFAS بكندا، DAAD بألمانيا، AAPOR بأمريكا، جامعة Orebro بالسويد، ATCOSS جامعة اسطنبول بتركيا، جامعة الأهرام الكندية.

١٠- حصدت جائزة أفضل أستاذة جامعية لعام 2018، شبكة إعلام المرأة العربية. وجائزة أفضل بحث في مؤتمر "الإعلام وتحديث المجتمعات العربية" كلية الإعلام جامعة القاهرة مايو 2005 عن الإعلام والإصلاح السياسي بمصر.