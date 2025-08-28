كتب-عمرو صالح:

كشف الشاب يوسف حواس، القيادي باتحاد شباب مصر بالخارج عن تفاصيل واقعة القبض عليه من قبل الشرطة البريطانية خلال الساعات الأخيرة وذلك عقب تدخله للتصدي لمحاولة اعتداء على مبنى السفارة المصرية في لندن.

وأوضح "حواس" في تصريحاته لمصراوي، أنه تحرك فورًا لحماية مبنى السفارة بعد أن شاهد مؤخرًا محاولات مماثلة للاعتداء على السفارة المصرية في هولندا من جانب عناصر الجماعة، قائلًا: "حرصت على إهداء ورود لحارس السفارة تعبيرًا عن المحبة والانتماء الوطني".

وتابع: "أخذت شفتات كاملة لمدة يومين، وكنت بستريح نصف يوم فقط ثم أعود للوقوف مجددًا أحمي المبنى، واستمر الوضع لمدة 10 أيام متواصلة لحماية السفارة".

وتابع: "عندما علمت أن جماعة الإخوان ستنظم تظاهرات أمام السفارة المصرية بلندن، توجهت فورًا لحمايتها، وهناك حدثت مشادة بيني وبينهم، وعلى إثرها ألقت الشرطة البريطانية القبض علي، لكن تم الإفراج عني بعد ساعات قليلة".

وأكد أنه لن يتردد لحظة في الدفاع عن سفارات مصر بالخارج معتبرًا ذلك جزءًا من رد الجميل للوطن، قائلاً: "لن أتخلى يومًا عن الدفاع عن بلدي حتى لو كان الثمن حياتي".

كانت الشرطة البريطانية، قد ألقت القبض على يوسف حواس على خلفية مشاركته في واقعة حماية مبنى السفارة المصرية في لندن وسرعان ما تم الإفراج عنه.

تأتي هذه التطورات بعد القبض على أحمد عبد القادر ميدو، رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، وأحمد ناصر، نائب رئيس الاتحاد، في لندن، عقب تصديهما لمحاولة اعتداء على السفارة المصرية هناك، قبل أن يتم الإفراج عنهما لاحقاً.