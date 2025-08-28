رواتب مجزية ومزايا اجتماعية.. بيان من العمل بشأن وظائف في الأردن

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن استمرار الاختبارات الخاصة بالمتقدمين للعمل بدولة الأردن، في مهنة عامل منشار حجر، وذلك ضمن فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا.

وأكد "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة وزارة العمل للتوسع في فتح أسواق خارجية أمام العمالة المصرية، مشيرًا إلى أن التنسيق يتم بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، فضلًا عن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لضمان توفير فرص عمل تتناسب مع المهارات المصرية.

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوظائف الجديدة في الأردن تتميز بـ رواتب مجزية وحوافز متنوعة، إلى جانب مزايا اجتماعية وصحية، بما يعزز من فرص استقرار العمالة المصرية وتحسين دخولها.

وشدد وزير العمل على أن الوزارة تتابع بشكل مستمر نتائج هذه الاختبارات لضمان اختيار أفضل الكوادر، بما يلبي احتياجات سوق العمل الأردني، ويعكس في الوقت ذاته كفاءة العمالة المصرية في مختلف المجالات.

