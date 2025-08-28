كتب- محمد نصار:

أعلن المهندس أحمد زايد، مدير مشروع المبنى الإداري بميناء السخنة، عن قرب الانتهاء من أعمال تنفيذ المبنى الإداري الجديد لإدارة الميناء، حيث وصلت نسب التشطيبات إلى نحو 90%، تمهيدًا لافتتاحه بالتزامن مع افتتاح المحطة.

ويقام المبنى على مساحة إجمالية تبلغ 12.5 ألف متر مربع ويتكون من ثلاثة طوابق (أرضي – أول – رووف)، يضم مكاتب إدارية حديثة، وقاعات اجتماعات، إضافة إلى قاعة متخصصة لإدارة الأزمات تعد الأولى من نوعها داخل مبنى إداري للميناء.

ويشمل المشروع أيضًا منطقة خارجية للاند سكيب بمساحة تقارب 4 آلاف متر مربع تضم مسطحات خضراء وعددًا من النوافير، فضلًا عن تخصيص مدخل مستقل للمبنى مزود ببوابة منفصلة عن المدخل الرئيسي للميناء.

أما الطابق العلوي (الروف) فيتميز بكونه منطقة خدمات مفتوحة، كما يتيح رؤية بانورامية كاملة للميناء، ما يضيف قيمة استراتيجية وجمالية للمشروع الجديد.