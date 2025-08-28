إعلان

العمل تكشف لمصراوي تفاصيل حملة كبرى لحصر تراخيص العمالة الأجنبية

12:02 م الخميس 28 أغسطس 2025

وزارة العمل

كتب- محمد أبو بكر:

كشف عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، أن هناك توجيهات مشددة من محمد جبران، وزير العمل، بإطلاق حملة موسعة ومُشددة لحصر تراخيص الأجانب العاملين في مصر، وذلك في إطار خطة شاملة لتنظيم سوق العمل.

وأوضح "خضر" في تصريحات لمصراوي، أن عدد العمالة الأجنبية المسجلة لدى الوزارة يبلغ نحو 23 ألف عامل فقط، بينما الأعداد الفعلية المتواجدة في مصر تُقدر بالملايين، ما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحصرهم وتقنين أوضاعهم.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لقانون العمل الجديد الذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو ضبط أوضاع العمالة الأجنبية بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل المصري.

وزارة العمل عبد الوهاب خضر العمالة الأجنبية
