كتب- نشأت علي:

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية، أهمية موافقة مجلس الوزراء على أسعار توريد عدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لموسم 2025/2026، خلال اجتماعه أمس، وما تضمنته من زيادة في سعر توريد القمح، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس التزام الدولة بدعم المزارعين وضمان تحقيق الأمن الغذائي.

وقال الجبلي، في تصريحات صحفية له اليوم، إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك من خلال تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح بعد زيادة سعر توريده بالسعر الاسترشادي المعلن، والذي يصل إلى 2350 جنيهًا للأردب، مع احتمالية زيادة ذلك المبلغ حال ارتفاع الأسعار العالمية.

وتابع أن ذلك يعد رسالة واضحة على أن الدولة تقدر جهود الفلاح المصري وتضعه في مقدمة أولوياتها، وأنها تستهدف خطة زراعية للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف: "هذه الأسعار لا تمثل فقط دعمًا للمزارعين في مواجهة التحديات الاقتصادية، بل هي أيضًا حافز قوي لهم للتوسع في زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية. وهذا بدوره سيسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج المحلي، وتحقيق نسبة أعلى من الاكتفاء الذاتي، وتقليل فاتورة الاستيراد، لاسيما في محصول القمح الذي تستورد البلاد منه كميات تصل إلى نصف حجم الاستهلاك."

وشدد الجبلي على أن هذه السياسات الزراعية المتوازنة تتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وتؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أسعار توريد محصول القمح لموسم 2025/2026.

وجاءت أسعار توريد أردب القمح لموسم 2025/2026 وفقًا لدرجات النظافة كالتالي: (2250 - 2300 - 2350) جنيهًا للأردب على التوالي لدرجات النظافة (22.5 – 23 – 23.5).

كما وافق مجلس الوزراء على أن يكون سعر توريد قصب السكر لموسم 2025/2026 بواقع 2500 جنيه للطن، وأن يكون سعر توريد بنجر السكر لموسم 2025/2026 بواقع 2000 جنيه للطن.