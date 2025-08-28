رئيس الأركان يتفقد الاستعدادات النهائية لتدريب "النجم الساطع 2025"

كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الاستعدادات النهائية لاستضافة فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك " النجم الساطع - 2025" بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية والجاهزية لانطلاق فعاليات التدريب، حيث شهدت الأيام الماضية وصول معظم القوات عبر منافذ الوصول المختلفة تمهيداً لبدء فعاليات التدريب.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة - خلال الجولة التفقدية - إلى شرح مفصل لكافة الإجراءات التي عكست الاستعداد والتخطيط الراقي لاستضافة هذا التدريب الضخم الذي يعد واحد من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة على مستوى العالم، كما قام بالمرور على عدد من الأنشطة التدريبية التخصصية التمهيدية التي تسبق البدء الفعلي لأنشطة التدريب ..معرباً عن تقديره وترحيبه بالقوات المشاركة.

وأثنى الفريق أحمد خليفة على أداء القائمين على التدريب لتكون هذه النسخة من التدريب نسخة متميزة على كافة المستويات ، كما أوصى بمضاعفة الجهود وتعظيم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانيات لتحقيق الهدف المنشود من التدريب وظهوره بالمظهر المشرف بما يتماشى مع مكانة القوات المسلحة المصرية التي تنال ثقة واحترام نظائرها على الصعيدين الإقليمي والدولي .

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة .