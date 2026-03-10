قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن آخر زيادة سعرية للوقود كانت خلال أكتوبر الماضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء المالية والبترول والدولة للإعلام والتموين.

وأضاف مدبولي: "قلنا وقتها نأمل ألا تكون هناك زيادة لمدة عام، وكانت الموازنة مبنية على هذا الأساس. كان سعر البرميل وقتها 61.3 دولارًا، واليوم وصل إلى 93 دولارًا، أي بزيادة تقارب 50%."

وتابع رئيس الوزراء: "بالتأكيد، مع توقف هذه الإجراءات وانحسار الظروف الحالية، ستكون هناك مراجعة لهذا الأمر، وإذا توقفت الحرب، سيتم إعادة النظر في هذه الإجراءات بما يتناسب مع الوضع الجديد."



