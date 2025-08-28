إعلان

توضيح من "السياحة" بشأن تغيير اسم مطار برج العرب

03:00 ص الخميس 28 أغسطس 2025

مطار برج العرب

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أنه ورد إليها خطاب من الإدارة المركزية لشركات السياحة يفيد بالانتهاء من إنشاء مبنى الركاب رقم (2) بمطار برج العرب الدولي، وجاهزية المطار للافتتاح.

وأوضحت الغرفة، بحسب خطابها - حصل "مصراوي" على نسخة منه،، أنه تم التنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وإصدار إعلان الطيارين رقم A0289/25، والذي ينص على تغيير اسم مطار برج العرب الدولي ليصبح مطار الإسكندرية الدولي، وكذلك تغيير كود المطار من HEAX إلى HEBA، على أن يتم تطبيق ذلك اعتبارًا من 4 سبتمبر 2025.

وأكدت الغرفة أن هذا التغيير يأتي في إطار تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المصري، وتحديث المرافق بما يسهم في تعزيز حركة السياحة والسفر، مشيرةً إلى أن شركات السياحة ووكلاء السفر مطالبون بالالتزام بالتسمية والكود الجديدين في تعاملاتهم الرسمية بدءًا من التاريخ المحدد.

غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الإدارة المركزية لشركات السياحة مبنى الركاب مطار برج العرب الدولي منظمة الطيران المدني الدولي مطار الإسكندرية الدولي
