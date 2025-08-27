كتب - أحمد جمعة:

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع ممثلي شركات التوزيع وذلك لمتابعة تنفيذ القرار المنظم لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بواسطة شركات التوزيع، وفقًا للآليات المقررة وبالتنسيق مع الشركات المعنية، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على استقرار سوق الدواء المصري.

وأوضح الدكتور علي الغمراوي أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها ضمان التخلص الآمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية، مشددًا على أن التنسيق المستمر مع شركات التوزيع وكافة الجهات بالسوق الدوائى يعكس التزام الهيئة بدورها الرقابي في حماية صحة المواطنين والحفاظ على سوق الدواء من أي ممارسات غير آمنة.

وأضاف الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تعمل على متابعة دورية لتنفيذ الخطة، بما يشمل وضع آليات واضحة للرقابة الميدانية، والتأكد من التزام جميع الأطراف بالمعايير المقررة، مؤكدًا أن الهيئة تشدد على الرقابة المستمرة لمنع اى ضرر قد يمس صحة المواطن أو يخل بسلامة الدواء.

كما أشاد ممثلو شركات التوزيع بجهود هيئة الدواء المصرية في رعاية ومتابعة عملية السحب وضمان التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدين حرصهم على الالتزام التام بقرارات الهيئة والتعاون المستمر معها بما يحقق الصالح العام ويحافظ على صحة المواطنين.

وأكدت هيئة الدواء المصرية استمرارها في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعّال للمبادرة، ومتابعة تنفيذ الخطط الخاصة بالتخلص الآمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية، بما يكفل حماية صحة المواطنين، ويحافظ على سلامة واستقرار المنظومة الدوائية في مصر.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتورة أميرة محجوب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية.

ومن جانب شركات التوزيع الدكتور وليد سعدة، الرئيس التنفيذي لسلاسل الإمداد بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، الدكتور محمود عبد الجواد الرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا، والدكتور محمد جزارين رئيس مجلس إدارة شركة فارما أوفرسيز، والدكتور مهاب جزارين نائب رئيس مجلس إدارة شركة فارما أوفرسيز، والدكتور رامز مهني نائب رئيس مجلس إدارة شركة رامكو.