بعد حصد 105 مقاعد.. مجدي الجلاد يكشف: هل تراجعت شعبية "مستقبل وطن"؟

كتب- محمد أبو بكر:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن نتائج حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة لا تعكس تراجعًا في شعبيته، وإنما جاءت نتيجة ما وصفه بـ"الهندسة السياسية" للعملية الانتخابية، موضحًا أن الحزب فقد نحو 40 مقعدًا بمحض إرادته لصالح أحزاب وائتلافات أخرى ضمن التحالف السياسي.

وأضاف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن حزب مستقبل وطن ـ حين قلت أنه سيغير وجوها كثيرة في البرلمان بصفة عامة، يمكن 60 أو 70% في تصريح سابق ـ الناس اتجننت وقالت أن هذا الكلام غير حقيقي، وجاءت لي تليفونات من نواب، فقلت لهم: دي معلومة وتحليل، وما قلته حدث في مجلس الشيوخ، وسنأتي له.

وأضاف "الجلاد"، خلال برنامج الطريق إلى البرلمان: "مستقبل وطن في الانتخابات الحالية في مجلس الشيوخ حصل حتى الآن على 44 مقعدًا في القائمة و58 مقعدًا فرديًا نازلين على مستقبل وطن، وله مقعدان في الإعادة، يعني هو أخذ 104 مقاعد، ولو حصل على مقعد أو اثنين هيبقى 105 أو 106".

وأوضح: "مستقبل وطن في مجلس الشيوخ اللي فات كان 147 مقعدًا من نفس العدد اللي هو 300، يعني تقريبًا كان بيوصل لحوالي 50%، والمرة دي هو 104 أو 105 أو 106 مقاعد، يعني مستقبل وطن فقد تقريبًا 40 مقعدًا، يمثلون 13% من مقاعد المجلس الإجمالي، و22% من مقاعده هو في المجلس اللي فات".

وتابع: "هل هذا تراجع شعبية لحزب مستقبل وطن في الشارع؟ لأ.. لان نستطيع أن نعتبر ما حدث فشلًا أو فقدًا أو تراجع شعبية، وسنعود للمصطلح الذي يستخدم الآن ومنذ أكثر من دورة، وهو الهندسة السياسية للانتخابات، وفكرة اجتماعات وتوزيع أنصبة في القائمة، وهذا مشروع عادي ليس به أي مشكلة".

وأشار الجلاد: "حزب مستقبل وطن، وفقًا للتحليل ـ مش رأيي ـ ترك هذه المقاعد باختياره.. ليه؟ لأن عندك لاعب جديد اسمه الجبهة الوطنية، وعندك ائتلاف أحزاب، 12 حزبًا، زائد تنسيقية الشباب، يعني عندك 13 بيتنافسوا".

وأوضح: "كان أحمد عبد الجواد، الأمين العام للحزب، قال في مؤتمر، إن هدف الحزب هو المشاركة وليس المغالبة، وهناك فارق بينهما، وبالتالي أخذ مقاعد في القائمة أقل من اللي أخذها المرة اللي فاتت، وهكذا في الفردي، وبالتالي ده توزيع أنصبة على الأحزاب المشاركة في الائتلاف".

واستكمل: "حزب مستقبل وطن ترك الـ40 مقعدًا بإرادته من أجل اكتمال الائتلاف السياسي وفقًا للهندسة السياسية، وهذا في السياسة ليس عيبا، هذا تحالف.. أنا عايز 3 مقاعد، أنا عايز 5، أنا عايز 7، بالإضافة لدخول حزب الجبهة الوطنية في هذه الانتخابات وحصل على حصة أيضًا".

وأضاف: "عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وهو كادر سياسي، حصل على 5 مقاعد في حزب العدل، وقال في برنامج الطريق إلى البرلمان بوضوح شديد: إن حزب مستقبل وطن كان أكثر مرونة في اجتماعات التحالف هذه المرة عن 2020، مما يفسر الـ40 مقعدًا اللي فقدهم، ومستقبل وطن عنده حسابات وفق الهندسة السياسية التي تحدثنا عنها، وكنت أتمنى الانتخابات بعد كده ما تكونش وفق الهندسة السياسية، بل تكون وفق الشعبية".

